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08:30, 19 мая 2025Россия

Российская школьница попала в реанимацию после слов о весе

В Санкт-Петербурге школьница попала в реанимацию, пытаясь быстро похудеть
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге школьница попала в реанимацию, пытаясь быстро похудеть после слов одноклассников о ее весе. Об этом пишет «Фонтанка».

Со слов родителей семиклассницы, подросток выпила много таблеток от гастрита, чтобы как можно скорее сбросить вес. После этого ее госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным издания, девочка уже год состоит на учете у психиатра с анорексией и расстройством пищевого поведения.

Ранее в Москве 13-летняя девочка потеряла сознание, попробовав экстремальный метод похудения, о котором узнала из TikTok.

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