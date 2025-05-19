Российский боец раскрыл потери ВСУ под Богатырем

Во время боев за населенный пункт Богатырь Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены не менее 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинской армии раскрыл российский боец с позывным Лео в беседе с ТАСС.
«Очень много было уничтожено противника в Богатыре, сотня человек точно», — рассказал Лео.
Он отметил, что группировка ВСУ в Богатыре была многочисленной, однако в большинстве своем состояла из мобилизованных бойцов.
Ранее российский боец с позывным Мишаня рассказал, что бойцы ВСУ в Богатыре не были готовы к ближним боям. Они предпочитали отбиваться с помощью FPV-дронов.
О взятии под контроль Богатыря ранее отчиталось Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что в операции по освобождению села было задействовано исключительно стрелковое оружие.