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07:09, 19 мая 2025Бывший СССР

Российский боец раскрыл потери ВСУ под Богатырем

ТАСС: В боях за Богатырь уничтожили не менее 100 солдат ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Во время боев за населенный пункт Богатырь Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены не менее 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери украинской армии раскрыл российский боец с позывным Лео в беседе с ТАСС.

«Очень много было уничтожено противника в Богатыре, сотня человек точно», — рассказал Лео.

Он отметил, что группировка ВСУ в Богатыре была многочисленной, однако в большинстве своем состояла из мобилизованных бойцов.

Ранее российский боец с позывным Мишаня рассказал, что бойцы ВСУ в Богатыре не были готовы к ближним боям. Они предпочитали отбиваться с помощью FPV-дронов.

О взятии под контроль Богатыря ранее отчиталось Министерство обороны России. В ведомстве отметили, что в операции по освобождению села было задействовано исключительно стрелковое оружие.

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