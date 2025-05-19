Стал известен неожиданный фактор возникновения геморроя

DDW: Использование телефонов в туалете повышает риск развития геморроя

Привычка брать с собой телефон в туалет может повышать риск развития геморроя. Согласно исследованию, представленному на конференции Digestive Diseases Week 2025, использование смартфона во время дефекации связано с повышением вероятности этого состояния на 46 процентов.

В опросе приняли участие 125 человек, проходивших колоноскопию. Более 90 процентов признались, что хотя бы раз в неделю используют телефон в туалете. При этом около половины читают новости, 44 процента сидят в соцсетях, а 30 процентов пишут сообщения. Более чем у 40 процентов участников врачи диагностировали геморрой.

Исследователи отмечают, что продолжительное пребывание на унитазе может способствовать расширению вен в области прямой кишки. Смартфоны отвлекают человека и увеличивают проведенное в туалете время, тем самым усугубляя проблему.

Авторы подчеркивают, что результаты пока не доказывают причинно-следственной связи, но указывают на важность умеренного использования гаджетов в быту. По их мнению, туалет стоит рассматривать как «зону без телефона» — во избежание лишних рисков для здоровья.

В марте врач-дерматолог Галина Ильина уже призвала россиян отказаться от использования телефона в туалете. Оказалось, что без опасности для здоровья на унитазе можно проводить не более семи минут, иначе возрастает риск развития геморроя.