Стало известно о попытках пожизненно осужденного маньяка выйти из российской колонии

Пожизненно осужденный маньяк-физик Лендьел пытается выйти из колонии в Мордовии

Отбывающий пожизненное наказание в мордовской колонии маньяк-физик Игорь Лендьел обратился в Верховный суд России с жалобой на отказ в пересмотре приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, осужденный пытается выйти на свободу еще с прошлого года. Тогда Лендьел просил суд пересмотреть приговор, вынесенный ему в 90-е годы, в связи с существенными изменениями уголовного законодательства, благодаря которым, по его мнению, ему могут существенно смягчить наказание.

Суд сократил ему семь месяцев лишения свободы за кражу, в остальной части по основному наказанию в виде пожизненного срока отказал. Теперь маньяк оспаривает решение в высшей судебной инстанции.

66-летний Лендьел родился на Украине, откуда переехал в Москву, где окончил институт и обзавелся семьей, пишет Telegram-канал SHOT. Он преподавал физику, занимался ремонтом квартир. Первое преступление он совершил в 1991 году. Вместе с сообщником Лендьел расправился с супругами, чью квартиру они ремонтировали. Через два года жертвой стал человек, которого он ограбил.

Лендьел сидит в ИК-1 «Мордовская зона» уже 31 год.

Ранее следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России в отставке Валерий Костарев предположил, что на счету ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного к двум пожизненным срокам, может быть около сотни жертв.