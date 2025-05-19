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02:00, 19 мая 2025Наука и техника

Стало известно о работе луноходов миссии IM-2

SpaceNews: Луноходам IM-2 не удалось выполнить основную часть миссии
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Business Wire / AP

Луноходам миссии IM-2 не удалось выполнить основную часть научной программы, в частности покинуть посадочный модуль и проехаться по поверхности естественного спутника Земли. Об этом стало известно SpaceNews.

Не смогли покинуть накренившийся на бок посадочный модуль 10-килограммовый планетоход Mobile Autonomous Prospecting Platform (MAPP) и 20-граммовый ровер AstroAnt. С другой стороны, полезная нагрузка HUMANS — гравировка с высказываниями о космосе — достигла своей цели и оказалась на Луне.

Ранее издание SpaceNews рассказало, что неудача миссии IM-2 компании Intuitive Machines объясняется проблемами с лазерными высотомерами, освещением и локальными особенностями рельефа естественного спутника Земли.

В марте со ссылкой на Intuitive Machines издание сообщило, что лунная миссия IM-2 второго модуля Nova-C, известного как Athena, завершена досрочно из-за нехватки энергии.

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