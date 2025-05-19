Степашин предрек психологическую победу Путина над Зеленским

Степашин: Путин размажет Зеленского психологически

Президент России Владимир Путин «размажет» психологически украинского лидера Владимира Зеленского в случае их встречи. Такое развитие событий предрек бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам».

«Не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически», — подчеркнул Степашин.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что продолжение конфликта позволяет Зеленскому сохранить власть и жизнь.

Ранее Степашин заявил, что присоединение к СССР Западной Украины вместе со Львовом и Бессарабии было ошибкой. По его словам, Польша бы относилась к России по-другому, если бы получила Западную Украину и намучилась бы с бандеровцами.