Суд изучит жалобу ресторана Собчак по спору о товарном знаке

Апелляция 26 июня изучит жалобу ресторана Собчак, с которого взыскали миллион

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 26 июня рассмотрит жалобу ООО «Манила», совладельцем которого выступает Ксения Собчак, на решение, обязывающее эту компанию выплатить в пользу частного предпринимателя Веры Абель миллион рублей за нарушение прав на товарный знак, а также сменить вывеску. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, Абель является правообладателем комбинированного товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал), и ее иск, по которому суд вынес указанное решение, был связан с использованием ответчиком сходного до степени смешения товарного знака (VETER).

Арбитраж 18 марта удовлетворил заявление, решив спор в пользу истца. Изначально заявленную сумму требования в размере 5 миллионов рублей он снизил до 1 миллиона, сделав это «исходя из принципа разумности, справедливости и обоснованности».

Как писали российские СМИ, заведение, жалобой которого теперь займется апелляционная инстанция, в 2023 году принесло его владельцам убытки в размере 18 миллионов рублей.