Суд продлил процедуру банкротства сына Черномырдина

Суд в Москве продлил процедуру банкротства бизнесмена Виталия Черномырдина

Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства бизнесмена Виталия Черномырдина, сына политика Виктора Черномырдина, возглавлявшего российское правительство в 1990-х годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инстанция обязала финансового управляющего Александра Цуканова в срок до 28 октября представить отчет о ходе процедуры банкротства, а в случае завершения расчетов с кредиторами — ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника с приложением копий необходимых документов.

Виталий Черномырдин, который в разное время являлся совладельцем ряда компаний, включая «Стройтрансгаз», был признан банкротом в 2018 году. Ему ограничили выезд из России.

Со ссылкой на финуправляющего Руслана Губайдуллина тогда сообщалось, что анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления его платежеспособности.

В 2020 году от многомиллиардных претензий к Черномырдину отказалась «Северсталь».