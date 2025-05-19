Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:13, 19 мая 2025Экономика

Суд продлил процедуру банкротства сына Черномырдина

Суд в Москве продлил процедуру банкротства бизнесмена Виталия Черномырдина
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства бизнесмена Виталия Черномырдина, сына политика Виктора Черномырдина, возглавлявшего российское правительство в 1990-х годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инстанция обязала финансового управляющего Александра Цуканова в срок до 28 октября представить отчет о ходе процедуры банкротства, а в случае завершения расчетов с кредиторами — ходатайство о завершении процедуры реализации имущества должника с приложением копий необходимых документов.

Виталий Черномырдин, который в разное время являлся совладельцем ряда компаний, включая «Стройтрансгаз», был признан банкротом в 2018 году. Ему ограничили выезд из России.

Со ссылкой на финуправляющего Руслана Губайдуллина тогда сообщалось, что анализ финансового состояния должника показал невозможность восстановления его платежеспособности.

В 2020 году от многомиллиардных претензий к Черномырдину отказалась «Северсталь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    В России заявили о «правеющей» Польше

    Найден ключ к борьбе с ухудшением памяти

    14-летняя последовательница битцевского маньяка рассказала о расправе над девочкой

    Правозащитную организацию Amnesty International объявили нежелательной в России

    Цены на один вид машин в России заметно снизились

    В России вынесли приговор похитившей со счета Митволя в Дубае 112 миллионов рублей

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    Дачникам раскрыли лучший способ избавиться от кротов

    Пассажир самолета попал в реанимацию после рейса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости