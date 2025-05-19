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16:13, 19 мая 2025Путешествия

Туристка отправилась в поход в Азии и не выжила из-за горной болезни

Ecns.cn: Туристка отправилась в поход в Китае и не выжила из-за горной болезни
Алина Черненко

Кадр: видео Ecns.cn

Туристка отправилась в поход в провинции Сычуань в Китае и не выжила из-за горной болезни. Об этом пишет портал Ecns.cn.

По данным источника, ЧП случилось в пятницу, 16 мая, в живописном районе этой азиатской страны — Даочэн-Ядин. Во время прогулки 35-летняя женщина, имя и национальность которой не раскрываются, внезапно упала в обморок из-за гипоксии. Другие туристы из группы попытались оказать ей первую помощь, но безуспешно.

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После произошедшего местные власти предупредили других путешественников о необходимости адекватно оценивать свое физическое состояние и выбирать маршруты для походов с осторожностью.

Как сообщает издание, горная болезнь возникает, когда люди быстро поднимаются на высоту более 2,5 тысячи метров. Ее симптомы включают одышку, головную боль, головокружение, тошноту, рвоту и бессонницу. В некоторых случаях она может вызвать отек легких или мозга.

В начале апреля похожий несчастный случай произошел в национальном парке Таман-Негара в Малайзии. Голландская туристка пошла в поход и потеряла сознание. Спасти ее не удалось.

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