Ушедший на СВО якутский телеведущий погиб

Телеведущий НВК «Саха» из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем

Телеведущий НВК «Саха» из Якутии Алексей Семеной погиб в зоне специальной военной операции (СВО), где служил в отряде добровольцев. Об этом сообщается на сайте национальной вещательной компании.

Семенов вел информационные передачи «Саха сирэ» и «Күнтэн күн». Отмечается, что он служил добровольцем в зоне СВО под позывным «НВК».

Ранее племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева погиб в зоне специальной военной операции.

В прошлом году в зоне проведения СВО на Украине скончался российский актер кино и театра Леонид Гусаров. Он умер в ходе выполнения боевых задач, ему был 51 год.