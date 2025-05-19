Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:29, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Ушедший на СВО якутский телеведущий погиб

Телеведущий НВК «Саха» из Якутии погиб на СВО, где служил добровольцем
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Телеведущий НВК «Саха» из Якутии Алексей Семеной погиб в зоне специальной военной операции (СВО), где служил в отряде добровольцев. Об этом сообщается на сайте национальной вещательной компании.

Семенов вел информационные передачи «Саха сирэ» и «Күнтэн күн». Отмечается, что он служил добровольцем в зоне СВО под позывным «НВК».

Ранее племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева погиб в зоне специальной военной операции.

В прошлом году в зоне проведения СВО на Украине скончался российский актер кино и театра Леонид Гусаров. Он умер в ходе выполнения боевых задач, ему был 51 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Джо Байдена обнаружили рак простаты. Политик борется с агрессивной формой заболевания

    Названы профессии с зарплатой свыше 300 рублей в месяц

    Крокодил растерзал мужчину на глазах у друга

    Тридцатилетний девственник рассказал о причинах полового воздержания

    В Британии оценили перспективы новых санкций против России

    Назван ключевой союзник США в борьбе с Россией

    Мошенники стали использовать судебные заседания для обмана россиян

    Финансист предрек неизбежное ослабление рубля летом

    Ушедший на СВО якутский телеведущий погиб

    На Украине возмутились из-за встречи Зеленского с Вэнсом и Рубио

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости