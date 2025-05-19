В Белом доме назвали договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной победой Трампа

Брюс: Договоренность об обмене пленными между РФ и Украиной стала победой Трампа

Спикер Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс назвала договоренность о масштабном российско-украинском обмене пленными победой главы США Дональда Трампа. Такое заявление она сделала во время брифинга, пишет Telegram-канал «ЕЖ».

«В Турции прошел разговор, который привел к соглашению об обмене пленными — по 1000 человек с каждой стороны. Это, безусловно, гуманитарный шаг, который в иных условиях вряд ли бы произошел», — заявила она.

По словам Брюс, министр иностранных дел Украины назвал это победой Дональда Трампа — «и это действительно так». Она добавила, что каждый день, когда подобные переговоры ведутся с таким лидером, как Трамп — «решительным и известным своей способностью добиваться результатов — это приближает стороны к миру».

16 мая состоялись переговоры представителей России и Украины. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, Москва осталась довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение контактов. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. На данный момент нет официальной информации, когда именно это произойдет. В Киеве предположили, что обмен может состояться уже на этой неделе.