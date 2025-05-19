Аналитик Меркурис: Новые попытки ослабить Россию ни к чему не приведут

Новые попытки ослабить Россию введением санкций ни к чему не приведут, США не хотят вводить ограничения из-за осознания бесполезности подобных мер. Так перспективы оценил аналитик из Британии Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Европейцам следует понять, почему США так неохотно говорят о новых санкциях в отношении России. Причина проста: Вашингтон ничего не может сделать, чтобы нанести значительный ущерб Москве с помощью санкций», — подчеркнул Меркурис.

Он отметил, что США могут попытаться привлечь Китай и Индию к экономической блокаде России, однако эта идея обречена на провал.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа, планируя новые санкции против России, демонстрирует, что она полна решимости все время наступать на одни и те же грабли.