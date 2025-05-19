В Британии заявили о попытке Стубба повлиять на позицию Трампа по России

Guardian: Стубб пытался доказать Трампу, что РФ — не великая держава

Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом попытался доказать, что Россия перестала быть великой державой. Об этом написало британское издание The Guardian.

«Это не страна, которую все еще можно рассматривать как крупную державу», — цитируют журналисты слова финского политика.

Стубб также заявил, что восприятие мира у Дональда Трампа якобы практически не отличается от концепций XIX века.

При этом в начале мая журналист Алекс Христофору заявил, что Александр Стубб является вассалом США. До этого сам политик в интервью NYT заявил, что Дональд Трамп уже выходит из себя и делает жесткие заявления по отношению к РФ и ее главе Владимиру Путину, в связи с чем глава Финляндии призвал Москву «не играть с Трампом».

