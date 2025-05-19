В Госдуме предложили убрать из Конституции ограничение по срокам президентства

Вассерман предложил убрать из Конституции ограничение по срокам президентства

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман предложил убрать из Конституции ограничение по срокам президентства. Слова парламентария приводит «Абзац».

«Я бы убрал из конституции ограничение сроков пребывания в должности президента, потому что это ограничивает права не президентов, а именно избирателей», — считает Вассерман.

По его мнению, из Конституции также необходимо убрать «догматы тоталитарной секыт либералов», которые заложены в первую главу. Однако, в таком случае, пояснил депутат, необходимо принимать новый документ, предварительно проработав закон о конституционном собрании.

При этом возвращение в Конституцию государственной идеологии парламентарий счел ненужным.

О том, что в Конституцию могут внести новые существенные изменения, ранее предположил депутат Госдумы Петр Толстой. По его мнению, Россия 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам, «которые на самом деле оказались стандартами западными» и в результате не прижились.

Он также подчеркнул, что с начала специальной военной операции в российском обществе произошли существенные изменения и вместе с новыми запросами должно развиваться и законодательство.