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18:59, 19 мая 2025Россия

В Госдуме предложили убрать из Конституции ограничение по срокам президентства

Вассерман предложил убрать из Конституции ограничение по срокам президентства
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман предложил убрать из Конституции ограничение по срокам президентства. Слова парламентария приводит «Абзац».

«Я бы убрал из конституции ограничение сроков пребывания в должности президента, потому что это ограничивает права не президентов, а именно избирателей», — считает Вассерман.

По его мнению, из Конституции также необходимо убрать «догматы тоталитарной секыт либералов», которые заложены в первую главу. Однако, в таком случае, пояснил депутат, необходимо принимать новый документ, предварительно проработав закон о конституционном собрании.

При этом возвращение в Конституцию государственной идеологии парламентарий счел ненужным.

О том, что в Конституцию могут внести новые существенные изменения, ранее предположил депутат Госдумы Петр Толстой. По его мнению, Россия 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам, «которые на самом деле оказались стандартами западными» и в результате не прижились.

Он также подчеркнул, что с начала специальной военной операции в российском обществе произошли существенные изменения и вместе с новыми запросами должно развиваться и законодательство.

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