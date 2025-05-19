В Госдуме увидели пользу от отправки представителей DOGE на Украину

Шхагошев: Отправка DOGE на Украину пресечет передачу Киевом оружия террористам

Отправка представителей департамента госэффективности США (DOGE) на Украину для проведения аудита пресечет бесконтрольную передачу Киевом оружия террористам по всему миру. Такую пользу от американского аудита помощи увидел член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, его слова приводит РИА Новости.

«Планы Вашингтона по аудиту финансовой помощи — это гораздо более широкий вопрос, чем экономическая целесообразность американских трат. В масштабах глобальной безопасности — это возможность пресечь серьезный оборот теневого оружия, перепроданного с Украины террористическим организациям на разных континентах», — выразил мнение депутат.

Парламентарий подчеркнул, что российские спецслужбы не раз находили доказательства утечек таких вооружений и боеприпасов на территории Ближнего Востока и Африки. По его словам, Трампу по силам остановить вооружение боевиков по всему миру за счет американских денег, которое инициировала администрация экс-президента США Джо Байдена.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал условие для остановки Трампом военной поддержки Украины. По его словам, это произойдет, если Россия согласится на мирную сделку.