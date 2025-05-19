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16:53, 19 мая 2025Россия

В Госдуме заявили о запросе россиян на изменения в Конституции

Депутат Госдумы Нилов заявил о запросе граждан на изменение Конституции
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В российском обществе есть запрос на изменения в Конституции. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов изданию «Подъем».

Ранее более существенное, чем в 2020 году, изменение главного закона России допустил зампред нижней палаты парламента Петр Толстой. По мнению политика, с начала специальной военной операции в российском обществе произошли существенные изменения и вместе с новыми запросами должно развиваться и законодательство.

Нилов, входивший в 2020 году в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, согласился с коллегой. Он сравнил документ с живым организмом и напомнил о большом количестве изменений, внесенных в него с момента принятия в 1993 году, включая судебную реформу и новые сроки полномочий президента и парламента.

Парламентарий не стал исключать «определенные перемены» в Конституции. «В свете всего происходящего в стране и мире у граждан явно есть какой-то запрос, в обществе есть ожидания. Я, исходя из своего общения в регионах, чувствую эти ожидания, повисшие в воздухе вопросы. С учетом того, что человек с огромным опытом и на большой должности эти вещи обозначил, мое внутреннее ощущение только лишь усилилось», — сказал он.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин объяснил принятые в 2020-м поправки в Конституцию, которые увеличивали срок полномочий главы государства, «изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас». Он также подчеркнул, что это были существенные изменения, направленные на закрепление традиционных ценностей и преемственность поколений.

ЖЗЛ
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