Путин объяснил необходимость принятых в 2020 году поправок в Конституцию

Путин: поправки в Конституцию 2020 года должны были защитить интересы граждан

Президент России Владимир Путин назвал необходимыми поправки в Конституцию, принятые в 2020 году. Об этом он заявил на встрече с судьями Конституционного суда, трансляция которой ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил, что главной задачей основного закона является защита прав, свобод и интересов россиян. Путин подчеркнул, что Конституция — это живой организм. «Поэтому пару лет назад были приняты уже в новых условиях поправки, которые тоже были необходимы в связи с изменяющейся быстро ситуацией и внутри страны, и вокруг нас», — объяснил он.

Президент добавил, что это были существенные изменения, направленные на закрепление традиционных ценностей и преемственность поколений.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек «точечные изменения» в Конституцию. По его словам, за 30 лет основной закон доказал свою работоспособность, но это не означает, что все идеально.

В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что поправки в Конституцию нельзя вносить «нажатием одной кнопки». Она подчеркнула, что в документе очень многое зависит от каждого слова и знака. Политик считает, что легкого пути внесения изменений в этот закон быть не должно.

12 декабря отмечается 30-летие Конституции России. В честь этой даты во всех регионах организовали масштабные мероприятия, патриотические митинги и круглые столы. В школах страны прошли тематические классные часы, а в библиотеках и культурных пространствах — выставки и викторины по истории основного закона.