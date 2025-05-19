В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа пока не готовится

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в данный момент такая встреча не готовится», — ответил представитель Кремля на вопрос агентства.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Трампа зависит в первую очередь от личных договоренностей президентов. Он также подчеркнул, что такой контакт глав государств потребует тщательной подготовки.

19 мая в 17:00 состоится телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудят возможное прекращение огня и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, российско-американские отношения и торговлю.