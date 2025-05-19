В курском селе нашли более сотни противотанковых мин производства Германии

Саперы нашли в курском селе 103 мины производства ФРГ, установленные на обочинах

Российские военные 92-го саперного полка группировки войск «Север» нашли в одном из сел Суджанского района Курской области более сотни противотанковых мин производства Германии (ФРГ). Об этом заявил старший расчета с позывным Химера, передает ТАСС.

«Недавно обнаружили 103 таких мины. Они были установлены на обочины. Мы их уже обезвредили, взрыватели выкрутили», — отметил военнослужащий.

Кроме того, саперы наткнулись на минное поле вблизи населенного пункта.

Ранее командир сводного пиротехнического отряд МЧС России с позывным Пилат раскрыл принцип минирования, которым руководствовались Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Как правило, это происходило дистанционным способом — с воздуха с помощью беспилотников.