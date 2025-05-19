Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 19 мая 2025Россия

В курском селе нашли более сотни противотанковых мин производства Германии

Саперы нашли в курском селе 103 мины производства ФРГ, установленные на обочинах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные 92-го саперного полка группировки войск «Север» нашли в одном из сел Суджанского района Курской области более сотни противотанковых мин производства Германии (ФРГ). Об этом заявил старший расчета с позывным Химера, передает ТАСС.

«Недавно обнаружили 103 таких мины. Они были установлены на обочины. Мы их уже обезвредили, взрыватели выкрутили», — отметил военнослужащий.

Кроме того, саперы наткнулись на минное поле вблизи населенного пункта.

Ранее командир сводного пиротехнического отряд МЧС России с позывным Пилат раскрыл принцип минирования, которым руководствовались Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области. Как правило, это происходило дистанционным способом — с воздуха с помощью беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

    В ХАМАС опровергли сообщения о готовности освободить до девяти заложников

    Назван главный поставщик пива в Россию

    В России захотели снизить пенсионный возраст для одной категории населения

    Россиянин ранил из травматического оружия подростка

    В курском селе нашли более сотни противотанковых мин производства Германии

    Маск поддержал отказ Павла Дурова

    В кабмине поддержали упрощающий оформление двойной фамилии в браке законопроект

    В «Ростехе» сравнили характеристики танков Leopard и Т-90

    В Госдуме увидели пользу от отправки представителей DOGE на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости