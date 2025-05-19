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15:03, 19 мая 2025Силовые структуры

В Москве заочно осудили наемника ВСУ за участие в конфликте против России

Мосгорсуд заочно приговорил к шести годам колонии британского наемника Моше
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд заочно вынес приговор в отношении гражданина Великобритании Ариэля Моше, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоргана.

Как установил Мосгорсуд, британец участвовал в конфликте в качестве наемника. Ему назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Иностранец был заочно арестован и объявлен в международный розыск вместе с четырьмя другими наемниками — Каннингемом К.Р., Циклаури Л., Цаавой Л.Р. и Тейлором Д.Р.

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