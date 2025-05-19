В Москве заочно осудили наемника ВСУ за участие в конфликте против России

Мосгорсуд заочно приговорил к шести годам колонии британского наемника Моше

Московский городской суд заочно вынес приговор в отношении гражданина Великобритании Ариэля Моше, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госоргана.

Как установил Мосгорсуд, британец участвовал в конфликте в качестве наемника. Ему назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Иностранец был заочно арестован и объявлен в международный розыск вместе с четырьмя другими наемниками — Каннингемом К.Р., Циклаури Л., Цаавой Л.Р. и Тейлором Д.Р.

