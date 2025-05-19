Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 19 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Финляндии передать Украине деньги из замороженных активов

Депутат Журова: Передача Финляндией Украине денег на вооружение выглядит странно
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Планы Финляндии передать Украине 90 миллионов евро из замороженных российских активов для покупки тяжелых боеприпасов выглядят очень странно на фоне разговоров о перемирии и могут быть попыткой давления на Россию, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Мне кажется, что это все-таки попытка давления, хотя они могут финансировать, несомненно, но при этом, особенно сейчас, это, конечно, выглядит на фоне переговоров как-то очень странно», — сказал Журова.

Она напомнила, что у России с Финляндией уже давно не очень хорошие отношения. Подобные заявления на фоне разговоров о перемирии выглядят очень странно, считает Журова.

«Что Украина ни к какому перемирию не готовится, а наоборот, готовится все это расширять?» — задалась вопросом депутат.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что страна заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Соглашение предусматривает закупку продукции исключительно у финских производителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дебильные задачи». Бойцы ВСУ массово жалуются на ситуацию в Сумской и Харьковской областях. Чем вызвано их недовольство?

    Назван расширенный состав сборной России по футболу на июньские матчи

    Россиянин получил ранение головы после обстрела ВСУ

    Роботакси Tesla будут управлять удаленно

    По указу аферистов школьник сжег автомобили россиян с георгиевскими лентами и попался

    Туристка отправилась в поход в Азии и не выжила из-за горной болезни

    Стармер и фон дер Ляйен договорились об устранении последствий Брексита

    На Солнце произошла мощная вспышка

    В США рассказали о борьбе «за уши Трампа»

    В Ереване появится памятник Шарлю Азнавуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости