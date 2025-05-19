В России отреагировали на планы Финляндии передать Украине деньги из замороженных активов

Депутат Журова: Передача Финляндией Украине денег на вооружение выглядит странно

Планы Финляндии передать Украине 90 миллионов евро из замороженных российских активов для покупки тяжелых боеприпасов выглядят очень странно на фоне разговоров о перемирии и могут быть попыткой давления на Россию, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Мне кажется, что это все-таки попытка давления, хотя они могут финансировать, несомненно, но при этом, особенно сейчас, это, конечно, выглядит на фоне переговоров как-то очень странно», — сказал Журова.

Она напомнила, что у России с Финляндией уже давно не очень хорошие отношения. Подобные заявления на фоне разговоров о перемирии выглядят очень странно, считает Журова.

«Что Украина ни к какому перемирию не готовится, а наоборот, готовится все это расширять?» — задалась вопросом депутат.

Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что страна заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Соглашение предусматривает закупку продукции исключительно у финских производителей.