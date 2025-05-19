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12:12, 19 мая 2025Мир

Финляндия направит Украине боеприпасы за счет России

Хяккянен: Финляндия договорилась о поддержке Украины за счет российских активов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии на официальном сайте.

«Нам удалось договориться о дополнительном финансировании поддержки Финляндии Украине. Средства поступают из замороженных российских активов», — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Отмечается, что соглашение предусматривает закупку продукции исключительно у финских производителей.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Украину нужно «милитаризовать до зубов».

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