Финляндия направит Украине боеприпасы за счет России

Хяккянен: Финляндия договорилась о поддержке Украины за счет российских активов

Финляндия заключила соглашение с Европейской комиссией (ЕК) о поставках Украине тяжелых боеприпасов на сумму 90 миллионов евро за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии на официальном сайте.

«Нам удалось договориться о дополнительном финансировании поддержки Финляндии Украине. Средства поступают из замороженных российских активов», — сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Отмечается, что соглашение предусматривает закупку продукции исключительно у финских производителей.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что Украину нужно «милитаризовать до зубов».