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08:18, 19 мая 2025Экономика

В России предложили ужесточить штрафы за фальсификат

Россельхознадзор предложил ввести оборотные штрафы для бизнеса за фальсификат
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России необходимо ввести оборотные штрафы за несоответствие наименования и состава продукции. Предложение ужесточить наказание за сбыт фальсификата внес глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его цитирует газета «Известия».

По словам главы ведомства, зачастую бизнес в России допускает подмену сырья и выпускает продукцию, которая не соответствует ГОСТу.

«Почему колбаса докторская выпускается не из говядины и свинины, сухого молока и сухого яйца или, например, брауншвейгская колбаса должна ли содержать птицу? Ну понятно, что для производителя это дешевле… Если же говорить о причинах, то это клубок проблем, который сложился исторически и который никто пока не хочет распутывать», — пояснил он.

Многие предприниматели выпускают продукцию по техническим условиям, которые разрабатывают самостоятельно. Так, например, фабрика может заявить, что сайра из иваси, и продает ее под названием «сайра специальная» по техусловиям.

«Если консервы из сайры, то и изготовлены они должны быть из сайры, а не из какой-либо другой рыбы. Сейчас никакое наказание за это не предусмотрено. Необходимо вводить оборотные штрафы за такие нарушения», — считает Данкверт.

В конце 2024 года в России утвердили ГОСТ на шаурму. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что также ожидается появление ГОСТа на принципы пищевой безопасности в общепите. При исследовании образцов шаурмы в апреле 2024 года эксперты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии в 27 из 29 образцов.

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