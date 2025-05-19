В России предупредили о сокращении урожая меда

Союз пчеловодов: Производство меда в России может сократиться из-за неурожая

Производство меда в России может сократиться из-за неурожая. Об этом со ссылкой на Союз пчеловодов предупреждает «Коммерсантъ».

Причиной такой тенденции называют сокращение числа растений-медоносов и снижение рентабельности бизнеса. Еще одна причина — сокращение поголовья пчел на 20-25 процентов из-за неудачной зимовки. Как отметил президент МОО «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс, их популяция сможет восстановиться только к июлю. В холодное время года насекомые впадают в спячку, из которой в этом году они вышли раньше обычного из-за оттепели. Однако из-за последовавших заморозков множество пчел не выжили.

«Пасечники обычно докупают весной новые семьи. Но сейчас договоренности срываются. В некоторых случаях привозят только 50 процентов от заказанного количества пчел», — добавил Кукс.

В Минсельхозе при этом отмечают, что по итогам 2024 года в сельхозорганизациях насчитывалось 49,7 тысячи пчелосемей (плюс 4,2 процента год к году), поэтому снижения производства меда в РФ в ведомстве не ожидают.

По данным «Агроэкспорта», в 2024 году Россия экспортировала больше пяти тысяч тонн меда, это исторический рекорд. Показатели 2023 года удалось превысить на 40 процентов. Поставки осуществляются более чем в 50 стран.

В сентябре Telegram-канал Shot сообщил, что цены на натуральный мед в России выросли на 30-50 процентов на фоне нехватки продукции из-за потерь пчел в ключевых отечественных медоносных регионах. Тенденцию объяснили использованием для опыления полей агрохимикатов.