В России снизилось энергопотребление

В России в 2025 году энергопотребление снизилось на 1,4 %

Объем потребления электроэнергии в России с начала года снизился на 1,4 процента без учета високосного года. Об этом со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака сообщает ТАСС.

По словам замглавы Минэнерго, данный показатель в стране сильно зависит от погодного фактора. Он отметил, что в 2025 году указанной динамике способствовала «достаточно теплая зима».

В то же время на Юге России и Дальнем Востоке энергопотребление выросло год к году на 2,5-3 процента, уточнил замруководителя ведомства.

Температурные уровни действительно существенно сказываются на энергопотреблении. Прошлой зимой, когда в январе в страну пришли холода, оно росло к 2023-му на 4,9 процента. В январе 2025 года на те же 4,9 процента показатель падал.

При этом в целом за прошлый год энергопотребление в РФ снизилось на 2,8 процента. В текущем ожидался его рост на 3 процента.