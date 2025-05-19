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08:56, 19 мая 2025Россия

В России захотели снизить пенсионный возраст для одной категории населения

В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России захотели снизить пенсионный возраст для одной категории населения. Речь идет о бойцах специальной военной операции (СВО) на Украине, пишут «Известия».

С соответствующей инициативой выступила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина. Она предложила снизить пенсионный возраст до показателей 2018 года: для женщин, участвовавших в СВО, — до 55 лет, а для мужчин — до 60.

Парламентарий также предложила повысить ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий до уровня прожиточного минимума.

«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума. У нас даже пенсионеры больше получают, но и этих денег тоже недостаточно», — заявила Останина.

По данным издания, готовятся и другие меры поддержки участников СВО. Среди них — право бесплатного проезда к месту отдыха, а также право улучшения жилищных условий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил определить единые стандарты поддержки участников СВО. В составлении такого списка он призвал опираться на региональные программы.

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