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10:49, 19 мая 2025Россия

В России заявили о желании Европы рассорить Путина и Трампа

Марков заявил о желании европейских политиков рассорить Путина и Трампа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Политолог Сергей Марков заявил о желании европейских политиков рассорить президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Свой комментарий эксперт опубликовал в Telegram-канале.

Марков напомнил, что накануне разговора Путина и Трампа с последним связывался президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Все уговаривали сделать Путину ультиматум: потребовать согласиться на безусловное прекращение огня. Партия войны Европы хочет, чтобы Трамп и Путин поссорились», — пояснил российский политолог.

Он уверен, что в Европе боятся укрепления диалога Трампа с Путиным.

17 мая Трамп объявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он готов обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна пройти 19 мая, пояснили в Белом доме.

В Кремле также подтвердили, что разговор состоится.

ЖЗЛ
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