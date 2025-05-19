В России заявили о желании Европы рассорить Путина и Трампа

Политолог Сергей Марков заявил о желании европейских политиков рассорить президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Свой комментарий эксперт опубликовал в Telegram-канале.
Марков напомнил, что накануне разговора Путина и Трампа с последним связывался президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и украинский лидер Владимир Зеленский.
«Все уговаривали сделать Путину ультиматум: потребовать согласиться на безусловное прекращение огня. Партия войны Европы хочет, чтобы Трамп и Путин поссорились», — пояснил российский политолог.
Он уверен, что в Европе боятся укрепления диалога Трампа с Путиным.
17 мая Трамп объявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он готов обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна пройти 19 мая, пояснили в Белом доме.
В Кремле также подтвердили, что разговор состоится.