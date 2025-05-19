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18:53, 19 мая 2025Экономика

В российском городе произошел деревопад

В Хабаровске шквалистый ветер повалил деревья
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске из-за непогоды повалило деревья, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Непогода настигла город вечером в понедельник, 19 мая. Ливень сопровождался шквалистым ветром, который повалил деревья. Отмечается, что порывов ветра не выдержали тополя — один из них едва не упал на находящихся рядом детей.

Жители улицы Сергеевской остались без электричества, поскольку упавшие деревья повредили провода. Также в одном из домов на улице повредило крышу.

Ранее город Аксай в Ростовской области полностью остался без воды из-за замены деталей на трубах.

В начале апреля без электричества оказались около десяти тысяч жителей Владивостока. Подачу ресурса приостановили из-за аварии на подстанции «Загородная».

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