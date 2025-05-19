В российском регионе вынесен приговор по делу о хищении 200 миллионов рублей из бюджета

В Санкт-Петербурге суд приговорил 2 мужчин по делу о хищении 200 млн рублей

В Санкт-Петербурге суд приговорил Юрия Морозова и Дмитрия Назарова по делу о хищении 200 миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Морозова, который не признал свою вину, отправили в колонию общего режима на шесть лет, а Назарова, который вину признал, — на четыре года. С каждого из них взыскали в счет возмещения ущерба 96 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2016 году учредитель «Артис-агро Экспорт» разработал план хищения и привлек к нему главу регионального отдела закупок компании в Краснодаре Морозова, фактического руководителя фирм «Прогресс-1» и «Жатва» Назарова и некоторых других. Схема заключалась в незаконном возмещении НДС через фиктивные поставки сельхозпродукции.

В их деле значится четыре эпизода: обман представителей налоговых органов сначала на 49,5 миллиона рублей, потом на 38 миллионов рублей, далее на 37 миллионов рублей и на почти 67 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предстанет перед судом бывший замглавы администрации города Люберцы Родион Грошевик, обвиняемый в хищении свыше 15 миллионов рублей бюджетных средств.