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01:54, 19 мая 2025Мир

Вэнс рассказал о встрече с Зеленским в Риме

Вэнс заявил, что обсудил с Зеленским прекращение огня на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Наши страны разделяют цель прекращения ненужного кровопролития в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах о прекращении огня и прочном мире», — отметил американский политик.

Ранее в Белом доме проинформировали, что Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили с лидером Украины Владимиром Зеленским ход переговоров по украинскому урегулированию. Политики также «поделились последними данными касательно хода переговоров о прекращении огня и устойчивом мире».

До этого Зеленский в своих соцсетях указал, что во время встречи с Вэнсом и Рубио обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине.

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