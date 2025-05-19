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16:25, 19 мая 2025Мир

Вэнс заявил о препятствиях в урегулировании на Украине

Вэнс: В вопросе урегулирования конфликта на Украине существует много препятствий
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

В вопросе урегулирования конфликта на Украине существует множество нюансов и препятствий, поэтому трудно выделить что-то конкретное. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Существует так много разных моментов, которые являются препятствиями для урегулирования, что трудно выделить что-то одно», — ответил вице-президент на соответствующий вопрос журналистов.

Также Вэнс указал на то, что телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится 19 мая в 17:00 по мск, состоится из-за обеспокоенности США тем, что мирный процесс по Украине «зашел в тупик».

17 мая глава Белого дома анонсировал проведение телефонного разговора с российским лидером. Главы государств обсудят ситуацию вокруг Украины, торговлю и двусторонние отношения.

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