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09:04, 19 мая 2025Экономика

Владельцев криптокошельков начали массово похищать по всему миру

WSJ: Владельцев криптокошельков и членов их семей стали все чаще похищать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Illustration / Reuters

Владельцев криптокошельков начали массово похищать по всему миру. Об этой тенденции сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, во многих странах произошли десятки похищений владельцев криптовалютных компаний и их близких. За представителей «криптоэлиты» преступники чаще всего просили выкупы в виде перевода цифровых активов.

Последнее такое нападение и похищение было зафиксировано на прошлой неделе во Франции. Там в Париже неизвестные в масках попытались похитить дочь главы одной из криптобирж. Вместе с ней тогда же находился и маленький ребенок. Их смогли спасти супруг женщины и соседи. На видео, представленном WSJ, видно, что похитители ранили мужчину.

В числе пострадавших также оказались блогеры и инвесторы из США и Австралии. Некоторых из них избивали и даже пытали. В частности, известно, что во Франции экс-главе Ledger Дэвиду Баллану похитители отрезали палец. За его спасение они требовали 10 миллионов евро, видео с пытками было отослано компании.

WSJ пишет, что похитители стали более организованными: они начали действовать по заранее спланированным схемам с использованием зашифрованных мессенджеров. Инциденты с представителями «криптоэлиты» участились на фоне удорожания цифровых валют. Также, как утверждают специалисты, похитителям в их делах помогают утечки личных данных из баз криптокомпаний.

В конце февраля также одна из известнейших криптобирж объявила рекордную награду за помощь в поимке хакеров, причастных к крупнейшему киберограблению в истории. Ее обворовали с помощью подмены пользовательского интерфейса.

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