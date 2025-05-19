Владельцев криптокошельков начали массово похищать по всему миру. Об этой тенденции сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным газеты, во многих странах произошли десятки похищений владельцев криптовалютных компаний и их близких. За представителей «криптоэлиты» преступники чаще всего просили выкупы в виде перевода цифровых активов.
Последнее такое нападение и похищение было зафиксировано на прошлой неделе во Франции. Там в Париже неизвестные в масках попытались похитить дочь главы одной из криптобирж. Вместе с ней тогда же находился и маленький ребенок. Их смогли спасти супруг женщины и соседи. На видео, представленном WSJ, видно, что похитители ранили мужчину.
В числе пострадавших также оказались блогеры и инвесторы из США и Австралии. Некоторых из них избивали и даже пытали. В частности, известно, что во Франции экс-главе Ledger Дэвиду Баллану похитители отрезали палец. За его спасение они требовали 10 миллионов евро, видео с пытками было отослано компании.
WSJ пишет, что похитители стали более организованными: они начали действовать по заранее спланированным схемам с использованием зашифрованных мессенджеров. Инциденты с представителями «криптоэлиты» участились на фоне удорожания цифровых валют. Также, как утверждают специалисты, похитителям в их делах помогают утечки личных данных из баз криптокомпаний.
В конце февраля также одна из известнейших криптобирж объявила рекордную награду за помощь в поимке хакеров, причастных к крупнейшему киберограблению в истории. Ее обворовали с помощью подмены пользовательского интерфейса.