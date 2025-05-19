Внешний вид Джиджи Хадид на прогулке раскритиковали в сети

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

30-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в частично расстегнутой удлиненной рубашке, которая оголяла ее живот, и серых штанах. В качестве обуви звезда выбрала балетки. Кроме того, она собрала волосы в гладкую прическу и надела солнцезащитные очки. Наряд завершила маленькая сумка на коротком ремешке.

Пользователи сети не оценили образ Хадид, о чем они написали в комментариях под постом. «Джиджи покрасила волосы или носила парик? И что, черт возьми, она носит, это ужасно, но у нее нет никакого стиля», «Я нахожу ее совершенно непривлекательной», «Выглядит странно», — высказались они.

Ранее в мае Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером. Модель поделилась кадрами с празднования своего 30-летия.