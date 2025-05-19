Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:44, 19 мая 2025Ценности

Внешний вид Джиджи Хадид на прогулке раскритиковали в сети

Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид прогулялась по Нью-Йорку и была раскритикована в сети за внешний вид. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

30-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в частично расстегнутой удлиненной рубашке, которая оголяла ее живот, и серых штанах. В качестве обуви звезда выбрала балетки. Кроме того, она собрала волосы в гладкую прическу и надела солнцезащитные очки. Наряд завершила маленькая сумка на коротком ремешке.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Пользователи сети не оценили образ Хадид, о чем они написали в комментариях под постом. «Джиджи покрасила волосы или носила парик? И что, черт возьми, она носит, это ужасно, но у нее нет никакого стиля», «Я нахожу ее совершенно непривлекательной», «Выглядит странно», — высказались они.

Ранее в мае Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером. Модель поделилась кадрами с празднования своего 30-летия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Интрига сохраняется». Стало известно о вероятном наступлении Российской армии на пятую область в зоне СВО этим летом

    Каллас высказалась о своей русофобии

    В России заявили о средствах для удара по заводам Rheinmetall на Украине

    Раскрыты самые дешевые города для отдыха летом

    Кадры установления контроля над Александрополем показали

    Допрос готовивших серию терактов российских подростков попал на видео

    Останки пропавшего 16 лет назад украинца обнаружили в российском регионе

    Задержание готовивших теракты российских подростков попало на видео

    Группа подростков готовила нападения на полицейских Ставрополья

    В Японии разгорелся скандал из-за слов министра сельского хозяйства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости