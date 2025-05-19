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00:02, 19 мая 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили попытках ВСУ атаковать приграничное село в Курской области

RusVesna: ВСУ пытаются атаковать приграничное село Теткино в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытаются атаковать приграничное село Теткино в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что бронетехника ВСУ с десантом попыталась прорваться к кладбищу в селе. «Никаких успехов противник достичь не сумел, понёс потери и откатился», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Удары пришлись по домам и автомобилям россиян.

18 мая также сообщалось, что в первой половине дня российские расчеты средств ПВО сбили три дрона ВСУ над Крымом. Атака также была совершена с помощью беспилотников самолетного типа.

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