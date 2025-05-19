Воспитанник хоккейного «Динамо» погиб в возрасте 23 лет

Воспитанник «Динамо» Гофман погиб в возрасте 23 лет из-за несчастного случая

Воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

Причиной смерти стал несчастный случай. Подробности произошедшего не раскрываются.

«Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега», — говорится в сообщении. Прощание состоится во вторник, 20 мая.

Гофман долгое время выступал в системе «Динамо», он провел 166 игр за молодежную команду бело-голубых. В составе динамовцев в 2021 году он стал обладателем Кубка Харламова. Кроме того, Гофман провел 25 игр в ВХЛ. В КХЛ игрок не выступал.