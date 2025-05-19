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12:32, 19 мая 2025Спорт

Воспитанник хоккейного «Динамо» погиб в возрасте 23 лет

Воспитанник «Динамо» Гофман погиб в возрасте 23 лет из-за несчастного случая
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо» Олег Гофман погиб в возрасте 23 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

Причиной смерти стал несчастный случай. Подробности произошедшего не раскрываются.

«Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега», — говорится в сообщении. Прощание состоится во вторник, 20 мая.

Гофман долгое время выступал в системе «Динамо», он провел 166 игр за молодежную команду бело-голубых. В составе динамовцев в 2021 году он стал обладателем Кубка Харламова. Кроме того, Гофман провел 25 игр в ВХЛ. В КХЛ игрок не выступал.

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