Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:28, 19 мая 2025Забота о себе

Врач назвала неочевидную причину плохого усвоения железа

Эндокринолог Тананакина: Чай и кофе снижают усвоение железа из пищи
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Железо из пищи хуже усваивается, если запивать ее чаем или кофе. Об этой неочевидной причине плохого усвоения железа предупредила эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с «Газетой.Ru».

Врач уточнила, что напитки с кофеином не сильно влияют на то, как усваивается железо из мяса. Однако усвоение железа из растительных источников, таких как гречка, бобовые или шпинат, снижается на 50-70 процентов. «Этот эффект наиболее выражен, если пить чай непосредственно во время еды или сразу после нее», — отметила эндокринолог.

Она добавила, что аналогичное действие имеют какао и горячий шоколад. В этих напитках виновником плохого усвоения железа специалистка назвала теобромин. Также, по словам врача, нарушить минеральный обмен способны газированные напитки с фосфорной кислотой.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Коме того, Тананакина предупредила, что кефир, сыры, молоко и йогурты из-за содержания в них кальция создают дополнительный барьер для усвоения железа. Чтобы получить максимальный объем полезных веществ, она посоветовала не есть мясо и растительные источники железа вместе с молочными продуктами. При этом эндокринолог подчеркнула, что отказываться от горячих напитков и молока не нужно. «Пейте чай и кофе минимум за 30–40 минут до еды или через 1,5–2 часа после», — дала совет врач.

В заключение она отметила, что богатые витамином С продукты, наоборот, улучшают усвоение железа.

Ранее терапевт Яна Шмелева посоветовала отказаться от шоколада и печенья в вечерние часы. По ее словам, десерты могут провоцировать кошмары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили о ряде требований России к Украине на переговорах в Стамбуле

    Мишустин заявил о перевыполнении одной из поставленных Путиным задач

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни»

    Задержанная 14-летняя последовательница битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    В российском городе предложили купить крошечную квартиру за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости