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13:32, 19 мая 2025Забота о себе

Врач предупредила о серьезной опасности нескольких популярных специй

Фармаколог Камдар: Куркума, корица и имбирь меняют действие лекарств
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Куркума, корица и имбирь в больших количествах опасны для здоровья, предупредила врач-фармаколог Дипа Камдар. О серьезных побочных эффектах популярных специй она рассказала Daily Mail.

Камдар указала, что в корице содержится коричный альдегид, который придает специи специфический вкус и запах. По ее словам, это вещество ускоряет метаболизм и таким образом меняет действие некоторых лекарственных препаратов: увеличивает риск кровотечений при приеме аспирина и снижает эффект от статинов и антидепрессантов.

Врач добавила, что куркумин, содержащийся в куркуме, тоже влияет на то, как работают лекарства. Она уточнила, что куркума усиливает эффект инсулина и препаратов от высокого артериального давления, что может привести к угрожающим жизни состояниям. Кроме того, Камдар отметила, что большие дозы куркумы в сочетании с лекарственными препаратами разрушительно действуют на печень. Она также призвала быть осторожными с имбирем. При его употреблении надо учитывать, что он снижает уровень сахара в крови и разжижает кровь.

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Камдар подчеркнула, что все перечисленные риски возникают, если злоупотреблять этими специями или принимать биологически активные доавки с большими дозами этих веществ в составе. Щепотка куркумы, палочка корицы или немного имбиря, добавленные в блюда при приготовлении, не навредят здоровью, а принесут пользу, уверяет фармаколог,

Ранее доктор биологических наук Алексей Москалев предупредил, что для некоторых людей опасен рыбий жир. По словам биолога, исследования показали, что у здоровых людей, принимавших омега-3 жирные кислоты для профилактики, увеличивался риск фибрилляции предсердий.

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