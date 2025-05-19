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18:35, 19 мая 2025ЦенностиЭксклюзив

Врач раскрыла россиянам пользу чая для здоровья

Терапевт Анна Трояник: Чай положительно влияет на сосуды и работу сердца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Терапевт Анна Трояник раскрыла россиянам пользу чая для здоровья. Комментарий члена центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь врач рассказала о антиоксидантных свойствах напитка. «Во всех видах чая содержатся полифенолы — природные соединения, которые борются со свободными радикалами. Это помогает замедлять процессы старения на клеточном уровне и снижает риск хронических воспалений», — уточнила она.

Кроме того, чай положительно влияет на сосуды и, следовательно, работу сердца. «Чай помогает снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), регулирует артериальное давление и улучшает эластичность сосудов», — подчеркнула медик и добавила, что в чае также содержатся флавоноиды, которые улучшают микроциркуляцию крови, способствуют нормализации ритма сердца и защищают стенки сосудов от разрушения. Люди, регулярно употребляющие чай, реже страдают от гипертонии и атеросклероза, отметила она.

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Вдобавок чай может быть полезен для поддержания здорового обмена веществ, поскольку он способствует ускорению метаболизма, мягко стимулирует термогенез (процесс выработки тепла и сжигания калорий) и помогает в контроле массы тела при сбалансированном рационе. А еще зеленый чай помогает снижать чувство голода и регулировать аппетит за счет влияния на уровень гормонов, отвечающих за насыщение.

По словам доктора, чай оказывает влияние не только на физическое, но и на психологическое здоровье, в нем содержится L-теанин — аминокислота, обладающая мягким успокаивающим действием. «Чай способствует снижению уровня тревожности, улучшению концентрации и сна, что тоже имеет значение для продления жизни, ведь стресс — один из главных факторов преждевременного старения», — подытожила Трояник.

В марте россиянам назвали защищающее от деменции количество чашек чая.

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