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18:27, 19 мая 2025Бывший СССР

ВСУ не стали эвакуировать раненых в ДНР

Полковник запаса ЛНР Киселев: ВСУ не эвакуировали раненых из Богатыря в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringe / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в населенном пункте Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР) не эвакуировали раненых. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

«На данном участке, в Богатыре, у противника практически не было эвакуации для раненых и бронетехники, поэтому это и, конечно, результат того, что нам это способствовало овладению данным населенным пунктом», — сказал он.

Ранее российские войска начали брать в кольцо группировку ВСУ в ДНР. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что армия России наступает на Константиновку с трех сторон: от Часова Яра, Новооленовки и Дзержинска (украинское название — Торецк).

До этого на Украине признали продвижение России у Красноармейска. В частности, Вооруженные силы России серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой.

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