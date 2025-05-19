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20:44, 19 мая 2025Наука и техника

Xiaomi потратит миллиарды на создание чипов

Xiaomi потратит на производство собственных процессоров $7 миллиардов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Китайский IT-гигант Xiaomi выделит 7 миллиардов долларов на производство собственных процессоров для смартфонов. Об этом глава корпорации Лэй Цзюнь заявил в посте на Weibo.

Руководитель компании сообщил, что Xiaomi вложит 50 миллиардов юаней, или около 7 миллиардов долларов, в разработку и производство чипов для мобильной электроники. По словам Лэй Цзюня, без создания процессоров невозможно обрести господство на рынке: «Чипы — это базовый путь Xiaomi к прорыву в области хардкорных технологий».

Так, один из первых процессоров компании Xring 01 будет построен по 3-нанометровому техпроцессу. Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi придется потратить миллиарды на создание полупроводникового оборудования. По его словам, учитывая «сложность производства микросхем», процесс может затянуться на десятилетие.

Также глава Xiaomi рассказал, что его компания приняла решение производить процессоры самостоятельно еще в 2021 году. Однако ей не удалось достичь успеха.

По мнению журналистов издания Business Insider, Xiaomi — особенно в условиях торговой войны между Пекином и Вашингтоном — стремится стать независимой от партнеров. В настоящий момент IT-гигант закупает процессоры для своих гаджетов у американской Qualcomm и тайваньской MediaTek.

Ранее аналитики Canalys рассказали, что Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов в I квартале 2025 года. В топ-3 также вошли Apple и Xiaomi.

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