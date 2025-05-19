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14:42, 19 мая 2025Силовые структуры

Задержанная 14-летняя последовательница битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

Задержанный за убийство подросток из Бердянска заявил о нескольких жертвах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Задержанная за расправу над ребенком 14-летняя последовательница битцевского маньяка из Бердянска заявила о еще нескольких жертвах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Признание подросток сделала во время допроса. Проводится работа по поиску потерпевших, следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступлений подозреваемой.

Ранее стало известно о признании подростка в расправе над семилетним ребенком. По словам школьницы, она встретила на улице девочку, ударила ее несколько раз по голове и выбросила молоток. Возле тела задержанная оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину. Задержанной назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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