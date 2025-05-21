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14:08, 21 мая 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

«КП»: Фанатка битцевского маньяка из Бердянска вела дневник, где все записывала
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанная 14-летняя последовательница Битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

Кадр: Telegram-канал «Следком Запорожской области»

Несовершеннолетняя жительница Бердянска, которая призналась в расправе над семилетней девочкой, вела личный дневник. В нем она записывала все, что с ней происходит. Такие подробности о фанатке битцевского маньяка раскрывает «КП».

В день трагедии она взяла с собой этот дневник, сумку и молоток, а затем проследовала за потерпевшей в лесопосадку, где и расправилась с ней. Место преступления злоумышленница приметила заранее. До этого она не была знакома с жертвой.

Как уточняют знакомые обвиняемой, подросток жила с матерью и уже успела поменять две школы. В них она не могла учиться и ни с кем не общалась.

Ранее задержанная показала следователям, как именно расправилась с семилетней девочкой. По ее словам, встретив ребенка, она предложила проводить ее домой, а по дороге несколько раз ударила молотком по голове. Возле тела подозреваемая оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело. Ей грозит до десяти лет колонии.

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