Последовательница битцевского маньяка показала на видео расправу над 7-летней девочкой

СК показал видео с 14-летней жительницей Бердянска, убившей молотком девочку

Несовершеннолетняя жительница Бердянска Запорожской области показала следователям, как расправилась с 7-летней девочкой. Оперативное видео с подозреваемой предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

На кадрах 14-летняя школьница рассказывает обстоятельства совершенного ею преступления.

Она дала признательные показания. По ее словам, встретив на улице 7-летнюю девочку, она предложила проводить ее домой, а по дороге ударила несколько раз по голове и выбросила молоток. Возле тела подозреваемая оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.

Подростку назначена судебно-психиатрическая экспертиза.