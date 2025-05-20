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18:27, 20 мая 2025Силовые структуры

Бастрыкин предложил пускать в Россию мигрантов без жен и детей

Глава СК призвал пускать мигрантов без жен, детей и бабушек
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

На Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин призвал пускать мигрантом в Россию без семьи и родственников. Об этом сообщает РБК.

В своем выступлении глава СК призвал работодателей заключать контракты с мигрантами на один год, после чего они должны убывать на родину. Обеспечение жизни иностранных работников так же должно ложиться на работодателя. При этом мигранты не должны привозить в страну семью. «Никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей», потому что мигранты приезжают в Россию работать», — подчеркнул глава СК.

В своем выступлении Александр Бастрыкин заострил внимание на росте террористических преступлений, совершенных мигрантами.

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