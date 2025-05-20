Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 20 мая 2025Наука и техника

Британские БМП получили дополнительную защиту

Army Recognition: Британские БМП Warrior получили дополнительную защиту
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: public domain

Боевые машины пехоты (БМП) Warrior британской армии получили комплекты дополнительной защиты. Об этом пишет Army Recognition.

Издание обратило внимание на фотографии машин, принимающих участие в учениях Hedgehog на территории Эстонии. БМП оснастили дополнительными бронеэкранами, которые прикрывают корпус. Автор допустил, что модули над ходовой частью получили блоки динамической защиты. Также над башнями машин установили надстройку с бронестеклами.

Базовая версия Warrior несла только алюминиевую броню, которая обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков. «По сравнению с оригинальной алюминиевой конструкцией, это усовершенствование значительно повышает живучесть как в городских условиях, так и на открытой местности», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

Первые серийные БМП передали британским военным в 1987 году. Гусеничная машина вооружена автоматической пушкой L21A2 калибра 30 миллиметров и пулеметом. Warrior без дополнительной защиты развивает скорость до 75 километров в час по шоссе.

В апреле стало известно, что российские БМП-3, которые стоят на вооружении армии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), получили новые боевые модули DVK-30 в рамках модернизации.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп подвели итоги двухчасового разговора по телефону. Как президенты оценили его результаты?

    Трамп ответил на вопрос о затягивании разрешения конфликта на Украине

    Трамп заявил о наличии красной линии касательно усилий США по Украине

    Трамп рассказал о своих ожиданиях от разговора с Путиным

    Канцлер Германии после разговора с Трампом пообещал продолжить усиление давления на Россию

    Бритни Спирс случайно обнажила грудь в новом видео

    Трамп назвал Зеленского не самым легким в общении человеком

    Трамп исключил присутствие солдат США на Украине

    Вологодскую чиновницу уволили из-за видео дочери с угрозами отправить на СВО

    В США раскрыли цель Зеленского в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости