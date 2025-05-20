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08:32, 20 мая 2025Россия

Губернатор объяснил действия угрожавшей отправить «фраера» на СВО дочери чиновницы

Филимонов: Дочь Шевцовой угрожала отправкой на СВО из-за проблем в личной жизни
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Георгий Филимонов

Георгий Филимонов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Дочь бывшей главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой, которая пригрозила «фраеру» отправкой на специальную военную операцию (СВО), сделала такое заявление из-за проблем в личной жизни. Об этом заявил губернатор российского региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что решительно осуждает поступок дочери чиновницы, и назвал ее слова недопустимыми и вульгарными. При этом он решил пояснить «личностную подопленку» ситуации, подчеркнув, что она также не служит оправданием девушки.

«Дочь Ю.П.Шевцовой живет и учится вдалеке от мамы, будучи предоставленной самой себе. Испытав кризис в отношениях с молодым человеком, по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям, и избрала в корне недопустимые форму, тему и способ выражения своего отношения к обстоятельствам личной драмы», — пояснил губернатор.

Он добавил, что ситуацию также усугубило наличие у Шевцовой-старшей конфликта с бывшими подчиненными, которые не упустили возможность обратить на ролики внимание и таким образом отомстить тогдашней их начальнице.

Сама девушка, которая опубликовала скандальные кадры в TikTok, также записала видео с извинениями. Филимонов объяснил, что запретил публиковать их в открытом доступе, чтобы оградить ее от травли в социальных сетях.

Видеозаписи дочери Шевцовой заметили в сети в середине мая. На них девушка в агрессивной форме заявляла, что ее мама — мэр и может повлиять на призыв в армию. Одно из видео сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». Впоследствии мать девушки извинилась за поведение своей дочери и назвала его недопустимым. Она заверила, что уже провела со своим ребенком «серьезный разговор». Шевцову впоследствии отстранили от должности.

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