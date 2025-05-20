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17:45, 20 мая 2025Бывший СССР

Украина договорилась с Чехией о совместной подготовке пилотов F-16

Шмыгаль: Украина и Чехия договорились о совместной подготовке пилотов F-16
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой. Стороны договорились о совместной подготовке украинских пилотов, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16», — заявил Шмыгаль.

5 мая Фиала рассказал, что с начала 2025 года Украине было передано 500 тысяч единиц боеприпасов. Также Прага планирует продолжать обучение украинских пилотов на чешских самолетах L-159.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой. Главной темой обсуждения стала военная поддержка Киева.

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