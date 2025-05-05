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15:48, 5 мая 2025Мир

Премьер Чехии раскрыл число поставленных на Украину снарядов

Премьер Чехии Фиала: В 2025 году Украине поставлено полмиллиона снарядов
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Петр Фиала

Петр Фиала. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

С начала 2025 года в рамках международной инициативы по поставке боеприпасов Украине было передано 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Reuters.

«С начала года на Украину было поставлено полмиллиона крупнокалиберных боеприпасов», — заявил Фиала после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер Чехии также сообщил, что страна намерена продолжить подготовку украинских пилотов на чешских самолетах L-159.

5 мая Зеленский прибыл в Чехию, где у него запланированы встречи с президентом, премьером, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций. Также он намерен пообщаться с главами оборонных компаний, студентами и проживающей в стране украинской общиной.

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