Премьер Чехии раскрыл число поставленных на Украину снарядов

Премьер Чехии Фиала: В 2025 году Украине поставлено полмиллиона снарядов

С начала 2025 года в рамках международной инициативы по поставке боеприпасов Украине было передано 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Reuters.

«С начала года на Украину было поставлено полмиллиона крупнокалиберных боеприпасов», — заявил Фиала после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер Чехии также сообщил, что страна намерена продолжить подготовку украинских пилотов на чешских самолетах L-159.

5 мая Зеленский прибыл в Чехию, где у него запланированы встречи с президентом, премьером, председателями Палаты депутатов и Сената, а также лидерами парламентских фракций. Также он намерен пообщаться с главами оборонных компаний, студентами и проживающей в стране украинской общиной.