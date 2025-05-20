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08:59, 20 мая 2025Экономика

Российский уголь назвали ненужным Китаю

РИА Новости: Китаю не нужно увеличение импорта угля из-за переизбытка топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Китаю в настоящее время не нужно увеличение импорта угля, потому что его в стране и без того переизбыток, в связи с чем проблемы продолжатся у всех ключевых поставщиков, в том числе российских. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.

Стоимость топлива на внутреннем рынке КНР продолжает падать, а собственная добыча в первом квартале выросла на восемь процентов, до рекордных 1,2 миллиарда тонн.

Сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол объяснил, что падение импорта угля в Китае стало объективным следствием снижения потребности. Поэтому снижать цены или искать другие рынки приходится не только России, но и другим крупным поставщикам, среди которых Австралия и Индонезия.

Вместе с тем, добавил эксперт, спрос на уголь ограничен и в других странах, тенденция носит общемировой характер, поэтому конкуренция за рынки сбыта в перспективе обострится.

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Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что дело идет к ужесточению конкуренции между поставщиками угля в Китай. Страны должны сосредоточиться на удержании объемов продаж, а не на его увеличении. По его оценке, на этом фоне экспорт российского угля в Китай может упасть с 95 миллионов тонн в 2024 году до 40-50 миллионов.

Накануне вице-премьер Александр Новак признал, что Китай отказывается отменить импортную пошлину на российский уголь, хотя переговоры по этому поводу продолжаются.

Добиться от Пекина облегчения условий Москва пытается на фоне того, что угольные компании сталкиваются с рекордными убытками при экспорте своей продукции. В феврале Андрей Панов, глава правительства Кемеровской области — крупнейшего угледобывающего региона страны, указывал, что справиться с нарастающим кризисом в отрасли из-за его масштабов без межгосударственных соглашений с Китаем не получится.

В конце апреля сообщалось, что угольные компании сталкиваются с рекордными убытками при экспорте своей продукции, а ситуация ухудшилась даже по сравнению с кризисным 2024 годом.

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