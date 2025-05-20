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20:39, 20 мая 2025Мир

Небензя высказался о санкциях ЕС в отношении якобы теневого флота России

Небензя: Действия ЕС по суднам якобы теневого флота создают опасный прецедент
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Действия стран Европейского союза по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с так называемым теневым флотом, создают «опаснейший» прецедент. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Сами действия против гражданских судов на море вопиющи и беспрецедентны. Они сравнимы разве что с пиратством с тем только отличием, что роль "пиратов Балтийского моря" примеряют на себя страны НАТО», — сказал он.

Небензя напомнил, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, остановка судна под чужим флагом возможна лишь при весьма ограниченном перечне ситуаций, однако ни одного упоминания о теневом флоте там нет.

Ранее Британия ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России. Лондон также ввел ограничения против гражданина Великобритании Джона Майкла Ормерода, который якобы «приобретал суда для теневого флота России».

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